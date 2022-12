"Les remparts de Varsovie", une chanson grivoise de Jacques Brel sur une dispute avec une ex-compagne ?

Les remparts de Varsovie se chante sur un air de fanfare, et ce n’est pas pour rien. Ce parti-pris nous met la puce à l’oreille. On se rend compte qu’en fait, Brel nous parle d’un cirque. Il parle d’une femme qui fait son cirque, comme on dit, une femme qui serait la majorette de sa propre vie. Après tout ce qu’on vient d’entendre, accessoirement, c’est aussi le portrait d’une nymphomane qui n’a pas besoin de l’autorisation de son mec pour s’envoyer en l’air…

Et on en vient à se demander si cette chanson est autobiographique, ou purement fantasmée. De fait, Les remparts de Varsovie est une chanson sur un ex de Jacques Brel. Et pourquoi Varsovie ? Parce que cette ex en question était avec lui à Varsovie alors qu’il y donnait un récital, et dans plusieurs autres villes de Pologne en 1965 ou en 1966. À Varsovie, le couple est, semble-t-il, parti en pétard.

Les remparts de Varsovie est donc une chanson sur un souvenir de tournée et un message adressé à celle qu’il appelle Madame et qui, du coup, fait partie du grand théâtre des femmes et de l’amour cher au répertoire de Brel.