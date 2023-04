Les reliques de saint Guibert de retour à Mont-Saint-Guibert ce week-end pour les 900 ans de la commune

La commune de Mont-Saint-Guibert célèbre ses 900 ans en 2023 et c’est ce week-end qu’auront lieu les premières festivités : cortège folklorique, spectacle, concerts et soirée dansante.

Cet anniversaire aura aussi une dimension spirituelle. Ainsi, la châsse contenant les restes présumés de saint Guibert, qui a donné son nom au village en 1123, a été précautionneusement installée ce jeudi dans l’église Saint-Jean-Baptiste. Ce reliquaire en cuivre du 19e siècle contient un crâne et quelques ossements. Il appartient à la fabrique d’église de Gembloux, qui a accepté de le prêter.

"C’est un objet précieux et c’est aussi toute une symbolique, explique l’échevine Viviane Mortier, en charge des fêtes et de la culture. Il a une valeur inestimable. Ils nous le prêtent volontiers, mais il y a des contraintes, au niveau des assurances et au niveau sécurité, mais qu’on comprend tout à fait et qu’on observe sans problème."