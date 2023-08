Les "relations vanille", ces relations basées sur le banal et la stabilité émotionnelle.

Chacun a sa manière de vivre une relation. Si certains préfèrent une relation excitante et pleine d'imprévus, d'autres privilégient une relation stable et traditionnelle, dépourvue d'artifices. C'est ce que l'on appelle les "relations vanille", et le terme fait débat sur les réseaux sociaux.

Etre en relation ou faire des rencontres n’est pas chose simple pour tout le monde. Avec les réseaux sociaux, il est commun de penser qu’une relation se doit d’être hyper romantique et excitante. Mais dans quelle catégorie se trouve-t-on si l’on souhaite tout le contraire ?

C’est là qu’entre en jeu la "relation vanille", qui consiste à avoir une relation ordinaire qui n’a rien d'inhabituel. La stabilité émotionnelle ainsi que la pratique d’activités banales comme de longues promenades caractérisent ce type de relation. Et quant aux rapports sexuels, le BDSM et autres jeux de rôle n'y ont pas leur place. L'important réside dans la construction d'un lien émotionnel fort et d'une confiance solide entre les deux partenaires.