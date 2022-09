Les reines mises à l’honneur dans la musique classique

La reine Elizabeth II s’est éteinte ce jeudi 8 septembre, après 70 ans de règne passés au service de son pays. Aujourd’hui elle est sans aucun doute la monarque la plus célèbre et la plus populaire du monde, mais d’autres reines ont également marqué l’histoire. Et Anne Hermant nous propose une thématique qui les met à l’honneur, en musique bien sûr.

En route pour l’Ethiopie, la Pologne, l’Autriche, la France, l’Egypte, et l’Angleterre… of course !