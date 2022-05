Les regrets s’accumulent au point de faire tanguer la Vivaldi

Les premiers regrets, signalés ce matin dans la presse, sont ceux de l’Union Saint-Gilloise, battue hier soir par le Club de Bruges. C’est cruel, ils méritaient mieux, juge la Dernière Heure.

Le second regret prend la forme d’une indignation. Il est honteux, écrit le Soir que les aides ménagères n’aient toujours rien perçu de l’augmentation salariale négociée il y a plus d’un an. Regrettable. Et même honteux, écrit le quotidien.

Aussi honteux que le constat dressé en une par De Standaard, la Police Judiciaire Fédérale n’a pas les moyens de poursuivre les criminels. Il y a là une omission coupable dans la protection des citoyens.

Autour de ces questions, un même problème, le manque de moyens.