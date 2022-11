Les règles : une révolution rouge est-elle en marche ?

La réalisatrice a observé que tout était en train de changer. On bascule depuis quelques années de ce que l’on a longtemps considéré comme une faiblesse vers une force, d’une honte vers une affirmation de soi et une (ré) appropriation de son corps. Cette vague rouge a démarré en 2020, lorsque, après de longues décennies, on a enfin arrêté de verser le fameux liquide bleu sur les serviettes hygiéniques dans les pubs pour montrer la réalité : le sang, le vrai, le rouge !

Le débat est arrivé aussi sur la place publique dans le contexte actuel de féminisme car du point de vue économique, ces protections coûtent cher aux femmes : elles dépenseraient environ 1800 euros au cours de leur vie en tampons et serviettes ! Souvenez-vous des manifestations de 2015 pour dénoncer la fameuse taxe tampon puisque ces produits n’étaient pas considérés comme de première nécessité. Les militantes ont finalement eu gain de cause : la taxe est réduite de 20 à 5,5%. Par contre leur prix n’a toujours pas baissé et la précarité menstruelle concerne 500 millions de femmes dans le monde.