Les règles nous rendraient plus créatives selon la science.

Pic de libido, pertes vaginales plus fluides et claires, élévation de la température corporelle… L’ovulation s’accompagne de symptômes physiques plus ou moins désagréables. Katarzyna Galasinska et Aleksandra Szymkow, des chercheuses de l'université des sciences sociales et humaines de Varsovie, en Pologne, ont toutefois trouvé un avantage à cette phase du cycle menstruel. Ce serait le moment idéal pour laisser libre court à son imagination, comme ils l’affirment dans une étude récemment publiée dans la revue Frontiers in Psychology.

Afin d’arriver à cette conclusion, les scientifiques ont demandé à 72 femmes âgées de 18 à 35 ans d’accomplir des tâches variées durant les phases folliculaires, ovulatoires et lutéales de leur cycle menstruel. Aucune d’entre elles n’était enceinte, allaitante ou sous un contraceptif hormonal pendant l’étude. Les participantes devaient, par exemple, énumérer le plus possible de façons différentes et inhabituelles d’utiliser un objet du quotidien comme une chaussure, une serviette ou une bouteille. Le tout en moins de cinq minutes.