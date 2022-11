"Les règles de la Fifa ne s’appliquent pas dans les gradins", Hadja Lahbib porte le brassard "One Love" pendant le match Belgique – Canada

Elle l’avait annoncé. Interrogée sur le sujet, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), avait prévu de porter "un message politique fort" à Doha. Ce mercredi, lors de la rencontre Belgique – Canada, la libérale a été photographiée en compagnie du président de la FIFA, Gianni Infantino, arborant les couleurs de la Belgique… Et surtout le brassard "One Love", en faveur de l’inclusion et contre les discriminations.

Je pense que c’était un geste symboliquement fort, qu’il fallait que la Belgique porte le message.

"Gianni Infantino m’a expliqué pourquoi il avait fait le choix de ne pas permettre aux Diables Rouges de porter un brassard One Love, selon les règles de la FIFA.

Ces règles ne s’appliquent pas dans les gradins, j’ai enlevé ma veste et j’ai présenté mon brassard One Love. Je pense que c’était un geste symboliquement fort, qu’il fallait que la Belgique porte le message. Je sais qu’Eden Hazard aurait voulu le porter sur le terrain. Que la Ministre des Affaires étrangères en soit la porte-parole, dans les gradins, c’était un message important à livrer.

Pour rappel, la FIFA a interdit les capitaines d’équipe de porter ce brassard. Les sept fédérations européennes, dont la Belgique, qui avait prévu de le porter ont renoncé lundi face à la menace de "sanctions sportives" par la FIFA, qui ne les a pas précisées.

Hadja Lahbib a partagé le cliché sur Twitter, encourageant au passage les Diables rouges.