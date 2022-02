Une autre étude prouve que les deux parties du cerveau des femmes fonctionnent plus ensemble au moment du cycle où les hormones sont les plus présentes. On sait que les deux hémisphères du cerveau fonctionnent principalement pour des choses précises, chacun de leurs côtés. C’est également vrai pour les femmes mais, de manière générale, leurs deux parties fonctionnent plus en cohésion et ce, encore plus au moment où les œstrogènes et la progestérone sont les plus présents dans le corps.