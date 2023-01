Les régimes font-ils grossir ?

Dès que vous arrêtez un régime, c’est toujours la même chose : vous reprenez du poids. Pour Sarah Aamodt, c’est normal: le cerveau aurait une espèce de poids de référence. Que vous fassiez ou non régime, il reviendra à ce fameux poids.

Pire: lorsque vous reprenez du poids, il sera plus difficile de le perdre, car le cerveau se dira dès que vous commencez un régime : " Encore une période de famine, il faut absolument que je garde cette foutue graisse le plus longtemps possible".

On a posé la question au diététicien Nicolas Guggenbühl et objectivement, il est d’accord avec cette analyse. Les résultats les plus importants quand on fait régime ,c’est après 6 mois. Et après 6 mois, 9 fois sur 10 , on reprend des kilos voir plus.

Faire des régimes à la longue, c’est augmenter les risques de devenir obèse, d’après plusieurs études. Une étude finlandaise a été réalisée en 2012 chez 4 000 jumeaux de 16 à 25 ans. Un frère avait fait régime, l’autre pas… Résultat : une seule cure d’amaigrissement multiplie les risques de prise de poids par deux pour les hommes et par trois pour les femmes. Le régime c’est vachement ingrat : tous les efforts pour rien ou pour pire.