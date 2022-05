Les réfugiés ukrainiens seraient bien moins nombreux que prévu à Bruxelles et en Belgique

Désormais les estimations tablent plutôt sur l’arrivée en Belgique de 78.000 réfugiés (et non plus 200.000), dont 40.000 auraient déjà déposé leurs valises. Et en ce début mai, selon le média flamand "Bruzz" qui rapporte les propos du chef du gouvernement bruxellois, ils seraient officiellement 8000 Ukrainiens à s’être installés à Bruxelles. Un chiffre, en effet, inférieur aux 20.000 arrivées prévues mais qui est proportionnellement plus élevé que dans le reste du pays. Ce n’est pas une surprise pour Rudi Vervoort : La diaspora déjà bien présente dans les 19 communes bruxelloises et la facilité d’accès aux services administratifs constituent un réel attrait.

Même revus à la baisse, ces chiffres imposent pourtant de se pencher sur l’offre de logement à Bruxelles. Une offre notoirement insuffisante et qui ne pourrait pas absorber en quelques mois, 5 à 6000 foyers supplémentaires. En début de matinée, Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois des Pouvoirs Locaux annonçait l’octroi d’un subside de 10 millions d’euros aux communes pour les soutenir dans la création d’hébergement pour les réfugiés.