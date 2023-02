Les réfugiés ukrainiens arrivés il y a un an en Belgique

Un peu plus de 63.000 Ukrainiens ont été accueillis en Belgique depuis le début de la guerre. Un accueil qui aura vu beaucoup de foyers belges ouvrir leurs bras et leurs portes à des inconnus, à l'époque. Un an après, ces cohabitations ont formé des liens, et malgré cette hospitalité, ces réfugiés qui ont fui les bombes ont dû, comme beaucoup de réfugiés, s'adapter à une nouvelle vie, à un nouveau pays.

Loin de leurs proches restés en Ukraine, Tetianna, Micha et Ella ont des sentiments partagés. Il y a la reconnaissance de l'aide de la population belge, mais avant tout il y a cet espoir que cette guerre se termine enfin pour pouvoir rentrer au pays. Des témoignages recueillis par Kamel Azzouz.