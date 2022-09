Les Reels d'Instagram déjà en perte de vitesse ?

Si Meta continue de s'imposer avec un nombre d'utilisateurs actifs important, que ce soit hebdomadaires ou mensuels, les internautes passent de plus en plus de temps sur d'autres réseaux sociaux.

La dernière étude de Hootsuite et We Are Social a notamment démontré la préférence des internautes pour TikTok concernant les contenus de divertissement. En outre, les utilisateurs d'Instagram avaient interpellé Adam Mosseri, le patron de la plateforme, en juillet dernier, lassés de voir Instagram se transformer en une version moins réussie de TikTok, en privilégiant plus les vidéos que les photos.

La campagne "Make Instagram, Instagram Again" avait notamment été reprise par des stars comme Kylie Jenner et Kim Kardashian. Des critiques repoussées du revers de la main par Adam Mosseri, qui avait réaffirmé la volonté du réseau social de pousser les vidéos courtes. Une douche froide de plus pour Meta.