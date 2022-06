Les Reds Flames en Team building sur les traces de Philippe Gilbert

A un gros mois du début de l’Euro 2022 en Angleterre, le groupe élargi des Red Flames (33 joueuses) se sont réunis à Aywaille, dans un hôtel situé Square Philippe Gilbert ce mardi. L’occasion de se préparer physiquement, loin des terrains et des ballons mais plus près des côtes et des vélos.

Des vaches, de l’entrainement physique et du vélo, voilà un peu à quoi ressemble le début de la préparation pour l’Euro des Red Flames. Si certaines joueuses ont déjà repris les entraînements depuis le 18 mai, c’est vraiment cette semaine à Aywaille qui représente le début de l’aventure des Red Flames qui les mènera jusqu’à l’Angleterre et l’Euro.

Et pour débuter cette préparation, le staff des Flames a choisi d’emmener les filles dans la région liégeoise, une petite retraite non loin de la côte de la Redoute, histoire de profiter d’une belle infrastructure pour travailler physiquement mais surtout de belles routes escarpées pour profiter des plaisirs du vélo. Enfin ça dépend pour qui…

" Honnêtement le vélo ce n’est pas trop mon truc, je ne suis pas super à l’aise ", nous explique Charlotte Tison. " Mais je sais que c’est bon pour le physique donc pas le choix ! " Même son de sonnette chez Tine De Caigny qui " préfère les pelouses bien vertes au deux roues ". Pourtant c’était bien le menu de ce mardi : un bike and run le long de l’Amblève avant de finir par des petits chronos individuels dans la côte de la Redoute. Une journée bien chargée utile pour créer ou renforcer les liens entre les joueuses.

Cette petite retraite à Aywaille se conclut jeudi. Retour ensuite à Tubize pour préparer, ballon aux pieds, le premier match amical pour les Flames, ce sera le 16 juin, en Angleterre. Avant un triptyque amical en Belgique face à l’Irlande du Nord (23 juin), l’Autriche (26 juin) et le Luxembourg (28 juin). Pour rappel l’Euro des Flames débutera le 10 juillet face à l’Islande puis le 14 juillet, les Belges affronteront la France et enfin termineront contre l’Italie le 18 juillet.