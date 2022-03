Les Red Wolves prennent une éclatante revanche contre la Slovaquie et se qualifient pour le Mondial de hand-ball

Superbes Red Wolves ! Opposée à la Slovaquie dans une finale pour la qualif, notre équipe nationale de handball a brillamment rempli la mission en écart son adversaire du soir pour arracher un ticket pour le prochain Mondial (31-25)

Et pourtant, la qualification était loin d'être garantie. Défaits de deux buts en Slovaquie au match aller (28-26), les Wolves devaient donc remporter leur match à domicile d'au moins trois buts pour continuer à rêver de Coupe du Monde. Bien dans leur rencontre, ils ont même fait mieux que ça puisqu'ils ont lâché les chevaux en 2e mi-temps, créant un gouffre irrattrapable pour les Slovaques (18-11 à la 35e). Malgré un courageux mais infructueux baroud d'honneur des visiteurs, les Belges ne craqueront pas et se permettront même de dérouler en fin de match face à des travées bouillantes et acquises à leur cause. Ultra sérieux, ils se qualifient donc pour leur premier Mondial. Chapeau !