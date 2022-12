Les Red Wolves dévoilent leur sélection pour le 1er mondial de handball de l'histoire de la Belgique

Yérime Sylla a communiqué jeudi sa sélection pour la Coupe du monde de handball du 11 au 29 janvier en Suède et en Pologne. Le sélectionneur national a voulu allier l'expérience à la jeunesse pour la première présence belge au championnat du monde, avec un match face au Danemark, tenant du titre, le 13 janvier (20h30) à Malmö en ouverture.

La Belgique enchaînera par un duel face à la Tunisie le 15 (18h30) puis un autre contre Bahreïn le 17 janvier (18h00). L'objectif est la deuxième place de la poule pour Yérime Sylla. Trente-deux pays sont répartis en 8 groupes de 4. Les 3 premiers se qualifient pour le tour suivant, et se retrouvent dans une nouvelle poule de six (le groupe de la Belgique croise avec le groupe G : Égypte, Maroc, Croatie, États-Unis), où les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale, à élimination directe. Si la Belgique termine 4e et dernière de son groupe, elle jouera la Coupe du Président qui voit s'affronter le dernier classé de chacun des huit groupes du premier tour pour les places 25 à 32

Sont repris dans le groupe des 18 (16 et deux réservistes) : Gardiens: Jef Lettens (Fenix Toulouse/Fra) et Arthur Van Hove (Hubo) Ailier Gauche : Yannick Glorieux (Villeurbanne/Fra) et Nick Braun (HSG Krefeld Niederrhein/All) Arrière Gauche : Quinten Colman (Dijon/Fra), Sébastien Danesi (Visé) et Jeroen De Beule (Achille Bocholt) Demi-Centre : Bartosz Kedziora (HC Visé), Tom Robyns (Saran Loiret/Fra) et Arber Qerimi (Hubo Handball) Arrière Droit : Serge Spooren (Achilles Bocholt), Kobe Serras (Bevo HC/P-B) et Raphael Kotters (Istres Provence/Fra) Ailier Droit : Pierre Brixhe (Visé) Pivot : Yves Vancosen (Visé) et Simon Ooms (US Ivry/Fra) Reserves : Joris Gillé (Bevo HC/P-B) et Robbe Spooren (Sporting Pelt).