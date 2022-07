Les Red Panthers avant le Chili : "Ne surtout pas les sous-estimer !"

Les Red Panthers disputent leur rencontre de barrage ce samedi face au Chili à 19h30 lors de la Coupe du Monde féminine de hockey. Deuxièmes du groupe D derrière l’Australie (FIH3), les Belges (FIH5) doivent donc tenter de se qualifier pour la suite du tournoi face à une nation sud-américaine qu’elles connaissent peu.

Le fait de jouer un barrage représente une rencontre à jouer en plus et un déplacement de l’Espagne aux Pays-Bas en plus. Un désagrément qui vaudra le coup puisqu’il peut permettre aux Belges de se qualifier pour les quarts de finale, face aux Pays-Bas et dans leur pays.

Lucie Breyne a répondu aux questions de Christophe Reculez, notre envoyé spécial sur place : "Le plus difficile ça va être le voyage. Au final, le match en plus ce n’est pas ce qui nous fait le plus peur, on a tellement travaillé physiquement pendant cette année. On n’avait pas vraiment discuté de cette possibilité d’aller à Amsterdam parce qu’on voulait être focus sur nos matches de poule mais on va faire ce qu’il y a à faire."

"Elles sont bien dans leur tournoi. Elles ont vraiment cette passion. Simplement quand on voit le coach quand elles marquent un goal, il a limite les larmes aux yeux et il remercie le ciel. C’est juste dingue. C’est une équipe très intéressante contre laquelle il faudra jouer correctement et rester focus du début à la fin. Ne pas leur laisser une chance. Mettre l’intensité que nous, on a l’habitude de mettre avec tous ces matches de Pro League pendant l’année."