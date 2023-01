Les Red Lions vont entamer la défense de leur titre mondial : "On a la dalle"

"Nous sommes prêts pour demain. Cela fait un an et demi, depuis les Jeux Olympiques, que l’on attend ça. C’est bien que ça commence, on a la dalle", a lancé Victor Wegnez vendredi à Bhubaneswar, veille de l’entrée en lice des Red Lions à la Coupe du monde de hockey, samedi contre la Corée du Sud.

Si la Belgique était candidate à cette Coupe du monde, qu’elle aurait pu accueillir à l’été 2022, c’est l’Inde qui a été désignée par la Fédération internationale, reportant le tournoi à janvier 2023. "Finalement, c’est positif quand je vois où nous en étions physiquement l’été dernier, un an après notre titre olympique. On a repris les entraînements avec l’équipe nationale assez vite après Tokyo, on était un peu cuits mentalement. Ici, le fait que ce soit plus loin dans le temps, ça nous permet d’avoir tous encore un peu plus faim," a souri le Bruxellois de 27 ans.

Le milieu de terrain, "bien acclimaté malgré le décalage horaire pas toujours facile à gérer", s’est dit agréablement surpris par les conditions. "Tout est plus propre, ils ont tout fait pour que ce soit nickel, que personne n’ait rien à redire", a dit Wegnez en évoquant la tenue de l’événement pour la deuxième fois en deux éditions dans la ville indienne. "Quand tu sais que tu dois retourner en Inde, tu n’es pas forcément ravi car les conditions pour faire du sport, notamment à cause de l’air, ne sont pas terribles. Mais pour l’instant, il n’y a rien à dire, tout est vraiment bien."

Pour Wegnez, l’atout indien N.1 reste la ferveur du peuple pour ce sport. La Belgique va notamment jouer à Rourkela, dans un flambant neuf Birsa Munda Stadium doté de 20.000 places. "C’est vraiment une expérience incroyable. C’est loin mais cela en vaut la peine", a-t-il ajouté, décontracté et relâché avant d’entamer sa deuxième Coupe du monde, lui qui avait 22 ans lors du sacre belge en 2018.

Entre le match contre la Corée du Sud et celui face au Japon, les Red Lions affronteront l’Allemagne dans un duel qui s’annonce décisif pour la première place du groupe B, directement qualificative pour les quarts. "Sans manquer de respect aux autres, on sait que c’est là que cela va se jouer. Ce sera excitant mais tout le monde est d’abord concentré sur samedi."

"En 2018, disputer les cross-over nous avait fait du bien, cela avait lancé notre tournoi. S’il faut repasser par là pour devenir champions du monde, nous le ferons. Mais c’est sûr que pouvoir bénéficier de quatre jours de repos après notre long voyage à Rourkela, ce serait pas mal", a-t-il ponctué.