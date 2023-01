Les Red Lions sans Hendrickx à l’entraînement, Van Doren a travaillé individuellement

C’est sans Alexander Hendrickx, touché au genou vendredi face au Japon, que les Red Lions se sont entraînés dimanche à Bhubaneswar, deux jours avant leur quart de finale de cette Coupe du monde de hockey en Inde. La Belgique, tenante du titre, y affrontera l’Inde ou la Nouvelle-Zélande. Arthur Van Doren, revenu contre le Japon après avoir manqué le choc contre l’Allemagne en raison de douleurs au dos, s’est contenté d’exercices individuels de renforcement.

Au lendemain de son retour de Rourkela, où elle a passé près de quatre jours pour y ponctuer sa phase de groupes par une victoire contre le Japon (7-1), l'équipe nationale est montée sur le terrain annexe du Kalinga Stadium pour y effectuer sa séance dominicale. Sans Hendrickx et Arthur Van Doren, Michel van den Heuvel a dispensé une session plutôt légère et tactique, ponctuée de quelques pc et shoot-outs. Hendrickx est apparu en fin de session avec un tape apposé sur le genou droit et sans difficulté apparente pour marcher. Le joueur doit passer une IRM ce dimanche. La fédération communiquera lundi sur la suite des événements concernant celui qui est présenté par les suiveurs comme le meilleur sleeper de monde. L’éventualité que le pensionnaire de Pinoké doive mettre un terme à son tournoi existe. Dès lors, il devrait logiquement être remplacé par Max Van Oost, réserviste et défenseur comme l’Anversois. Première du groupe B, la Belgique jouera mardi (14h30 belges) son quart de finale, contre le vainqueur du duel entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande, qui s’affrontent dimanche (14h30 belges).