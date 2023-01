Coupe du monde de hockey : les Red Lions partagent contre l'Allemagne et gardent la tête du groupe

Avec John-John Dohmen de retour de maladie mais sans Arthur Van Dooren, préservé suite à des douleurs au dos, et Simon Gougnard, blessé à l'entrainement, les Red Lions se sont offerts les premières occasions du match via un penalty-corner (pc) tiré par Alexander Hendricks et un tir non cadré d'Arthur De Sloover après seulement cinq minutes de jeu. Et si Vincent Vanasch a du faire parler ses réflexes dans son duel face au redoutable attaquant Christopher Rühr (9'), les Belges se verront récompenser de leur domination grâce un magnifique solo de Cédric Charlier dans le cercle (10', 0-1). Fluides collectivement, solides défensivement, les Red Lions ont parfaitement débuté cette rencontre et atteignent la fin du premier quart temps avec une avance méritée.

Mais, dans le deuxième quart temps, les échanges vont quelque peu s'équilibrer et les hommes de Michel van den Heuvel vont même se faire surprendre sur un tir croisé de Niklas Wellen (23’, 1-1). Les Allemands s’installent de plus en plus dans la rencontre et, au retour des vestiaires, vont même se montrer plus dangereux que leurs adversaires. Heureusement, ni Christopher Ruhr, ni Niklas Wellen, ne parviennent à trouver le chemin des filets belges. Coté Red Lions, quelques incursions, un deuxième pénalty corner pour Hendrickx, mais les champions du monde en titre se montrent beaucoup moins dangereux.

Dans le dernier quart, après plusieurs occasions, les Allemands obtiennent un stroke suite à une poussée de de Kerpel dans le cercle. Tom Grambusch prend son équipier en club à Cologne, Vincent Vanasch, à contre-pied et permet à son équipe de mener méritoirement (53', 2-1) .

Un but qui aura eu le mérite de réveiller les Red Lions et Victor Wegnez qui égalise d'une belle reprise (55', 2-1). Malgré quelques occasions encore pour les Belges, le score ne bougera plus.

Avec ce partage, les Belges comptent quatre points au classement et conservent leur première place (directement qualificative pour les quarts de finale) grâce à un meilleur goal-average (+2) par rapport à leurs adversaires. Assurés de disputer au moins les Cross-over (sorte de 8ème de finale), les Red Lions ont tout en main pour se qualifier directement pour les quarts lors de leur dernière rencontre de groupe face Japon vendredi (12h30 heure belge, en direct sur VOOSport).