Les Red Lions en finale de la Coupe du monde : Il faudra dissiper le nuage allemand.

Quel stress ! Pour s’offrir cette 7ème finale dans un grand tournoi (Euro, mondial ou JO), les Red Lions ont dû écarter une jeune équipe néerlandaise dont le jeu mis en place à considérablement gêné (surtout en première mi-temps) notre équipe nationale. Et franchement, depuis les tribunes de l’imposant Kalinga Stadium à Bhubaneswar où nous rongions nos ongles jusqu’au sang, on a un temps cru à une rencontre sans l’issue favorable habituelle.

Mais, décidément, cette équipe a une nouvelle fois trouvé les ressources nécessaires et s’avance désormais vers le dernier obstacle avant de garnir, à nouveau, son armoire à trophées. Pour y parvenir, les Red Lions devront écarter un ogre affamé du hockey mondial : l’Allemagne. Affamé car cela fait 10 ans maintenant que les quadruples champions olympiques et doubles champions du monde dans leur histoire n’ont plus remporté le moindre titre. Une éternité pour une nation portée, lors de ce mondial, par une dynamique incroyable lui ayant permis de s’inviter, à la surprise des pronostiqueurs, en finale.

En quart de finale, face à l’Angleterre, ils étaient menés de deux buts à seulement deux minutes de la fin. Ils ont pourtant réussi à revenir et s’imposer aux Shoot-outs. En demi, ils étaient également en grande difficulté (menés 2-0 à la mi-temps) avant de s’imposer grâce à un but à…six secondes de la fin du temps réglementaire.

Bref, les Allemands sont sur leur petit nuage. Les Red Lions devront le dissiper afin de les y faire tomber.

Pour ce faire, les Belges pourraient avoir la bonne idée de réaliser un match plein. Une constance dans la performance durant soixante minutes qu’ils n’ont pas encore – de leur propre aveu – atteint. Ils seront aidés dans leur mission – mot qu’ils utilisent régulièrement – par un Vincent Vanasch très au courant des points forts allemands. Lui qui évolue dans leur championnat. une donnée importante, surtout si une séance de shoot-outs venait à s'inviter à la fête.

Et puis, on l’a beaucoup dit, beaucoup écrit, cette équipe a beaucoup d’expérience. Celle-ci devra transpirer sur le terrain afin de prendre à revers une équipe allemande qui n’hésitera pas à nous faire déjouer par tous les moyens, même les moins corrects pour certains joueurs. Ne pas tomber dans le piège de l’énervement sera très certainement l’une des clés.

Reste une question : une défaite en finale de coupe du monde serait-elle une contreperformance ? Il est évident qu’en l’absence de l’Australie, l’autre grande favorite, la Belgique est la grande favorite de cette finale. Ce serait donc une déception. A notre micro, Felix Denayer rappelait néanmoins qu’il n’est jamais évident de remporter un trophée et que l’on avait été très " gâté " depuis de nombreuses années.

Difficile de le contredire. Cette équipe s’est offerte – et à nous au passage - beaucoup de joie depuis longtemps. Arrivera bien un jour où la déception croisera son chemin.

Mais, alors que le hockey reste un jeu, impossible de ne pas vouloir rester un enfant gâté… au moins jusqu’à la fin de cette finale !