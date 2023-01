Les Red Lions en demi-finale du Mondial de hockey : "On est en mission ici"

Les Red Lions devront attendre avant de connaître le nom de leur adversaire, à l’issue du dernier quart de finale, disputé ce mercredi entre les Pays-Bas et la Corée du Sud. Et même si les surprises ont déjà été nombreuses dans le tournoi, les Belges s’attendent plutôt à retrouver nos voisins néerlandais, encore une fois. "Mais dans un Mondial, c’est comme ça, on doit battre toutes les grandes nations", souligne Van Aubel. "On va regarder le match et on étudiera ça à notre aise." Son capitaine confirme : "On sait qu’on devra jouer un gros match. C’est une demi-finale de Coupe du monde. On va analyser ce match, voir les détails et chercher s’il y a des opportunités…"

La fin du tournoi se disputera en tout cas sans Alexander Hendrickx, le meilleur artificier belge sur penalty corner, blessé au genou et forfait pour la suite de cette Coupe du monde. Un coup dur, mais pas insurmontable aux yeux de Felix Denayer. "C’est une perte, bien sûr. C’est un des meilleurs du monde, on ne sait pas le remplacer comme ça. Mais on a d’autres tireurs de top niveau. Ils ont montré encore aujourd’hui qu’on pouvait marquer sur pc, même sans Alex. (ndlr : Tom Boon a marqué sur cette phase de jeu contre la Nouvelle-Zélande) L’avantage, du coup, c’est que les autres équipes ne savent pas trop à quoi s’attendre. Nous, on a totale confiance en nos tireurs."

Les Red Lions sont en tout cas bel et bien tous sur la même longueur d’onde, comme le confirme Florent Van Aubel : "On a une mission ici, on veut créer l’Histoire. On essaie d’aller au-delà du hockey, ça se sent dans le groupe." Et son capitaine de conclure : "On a déjà relevé différents challenges dans ce tournoi avec les malades et les blessés. On a bien géré ça. Ça démontre une certaine expérience dans notre groupe. On peut être très fiers. On espère grandir à chaque match, monter en puissance, et jouer notre meilleur match pour la fin."