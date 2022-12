Les Red Lions bouclent leur préparation pour la Coupe du monde par un sans-faute face à l'Allemagne

Les Red Lions sont fin prêts pour tenter de reconduire leur titre mondial dans moins d'un mois lors de la Coupe du monde de hockey masculin, qui se tiendra du 13 au 29 janvier, à Bhubaneswar et Rourkela, en Inde. Bouclant leur dernier match de préparation par un succès 3-0 sur l'Allemagne, mardi à Cadix, les champions olympiques sont restés invaincus tout au long des 5 matchs amicaux disputés en marge d'un stage de dix jours dans le sud de l'Espagne face notamment à des adversaires qu'ils rencontreront en phase de poules du prochain Mondial.

Contre les Honomas, classés 4e mondiaux et certainement les principaux concurrents des hommes de Michel van den Heuvel pour la quête de la 1re place du groupe B en Inde, la Belgique a pris l'avance en 1re mi-temps sur un stroke transformé par Alexander Hendrickx, après une faute commise sur Nicolas De Kerpel (7e). En seconde période, Tom Boon a doublé l'avance sur une déviation (49e), avant qu'Hendrickx ne fixe le score final sur penalty-corner 2 minutes plus tard (51e). À noter les nombreuses interventions de Vincent Vanasch durant toute la rencontre pour garder la 'clean sheet'.

"Les Allemands nous ont dominé en début de match, avec des occasions assez chaudes, mais on marque ensuite sur notre première tentative en contre-attaque", a expliqué le Red Lions Victor Wegnez. "On a ensuite beaucoup défendu, avec peu de mouvements offensifs. Après le 2-0 de Tom, on fait rapidement 3-0 sur pc, ce qui est un score un peu forcé vu le nombre d'occasions créées par l'Allemagne et inversement le peu d'actions de notre part dans le cercle adverse. Mais Vincent a fait un très bon match et on a bien défendu avec un seul pc contre. Cela reste 3-0 contre l'Allemagne et ça se prend !", a conclu le milieu défensif belge.

Précédemment, les Red Lions, classés N.2 mondiaux, avait remporté leurs quatre duels précédents à Cadix, contre la Corée du Sud (6-2), le Pays de Galles (7-2), le Japon (4-2) et l'Espagne (5-0). Champions du monde fin 2018 puis champions olympiques l'été dernier, les Belges tenteront dans un mois de conserver leur couronne mondiale, déjà conquise en Inde. La Belgique débutera son Mondial le 14 janvier par un duel contre la Corée du Sud (FIH-10). Tombés dans le groupe B, les Belges défieront aussi l'Allemagne le 17 janvier puis le Japon (FIH-16) le 20 janvier. La 1re place du groupe donne accès directement aux quarts de finale, les 2e et 3e disputent un match de barrage (1/8e de finale) contre les 3e et 2e de la poule A, où figurent notamment l'Australie, l'Argentine et la France.