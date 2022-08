Les Red Hot Chili Peppers sortent le clip de « Tippa My Tongue »

" Nous étions en recherche de l’identité de notre groupe ", expliquent les Red Hot Chili Peppers dans un communiqué. " Nous avons donc jammé pour le plaisir sur quelques vieilles chansons avant de passer aux nouvelles. Et l’alchimie a eu lieu, comme ça a été le cas des centaines de fois depuis le début de notre carrière. "

" Nous savons ce que nous voulons, nous avons notre son, donc il nous suffit de continuer à miner. Nous n’avons aucune raison d’arrêter d’écrire et de faire du rock, c’est comme un rêve. Et quand nous avons terminé cet album, nous avons réalisé que la magie avait à nouveau opéré et que la musique nous avait fait don de plus de chansons que nous pensions pouvoir en faire. "

" Du coup, nous avons avisé en fonction et deux double albums ont été préparés, Return Of The Dream Canteen est le reflet de ce que nous sommes et de ce dont nous avons toujours rêvé. Il est fait avec notre sang et nos cœurs. "