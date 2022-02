Les Red Hot Chili Peppers se souviennent d’Hillel Slovak, leur premier guitariste, qui aurait eu 60 ans

Nous vous en parlions hier, les Red Hot Chili Peppers ont accordé une interview au NME, dans la foulée du nouveau single sorti il y a quelques jours et de l’annonce du nouvel album Unlimited Love en avril.

Dans cet échange, il a été question du retour de John Frusciante, le guitariste qui a fait quelques allers-retours au sein des Red Hot depuis la fin des années 80 jusqu’à aujourd’hui.

Mais ils ont aussi évoqué la mémoire de leur guitariste d’origine Hillel Slovak, mort en 1988 à 26 ans, expliquant que "son énergie ne s’était jamais vraiment éteinte".

La trace qu’il a laissée est indélébile aujourd’hui encore et le frontman Anthony Kiedis se souvient de lui, en ce jour où il aurait eu 60 ans : “L’énergie d’Hillel Slovak n’a jamais faibli. J’aurais aimé qu’il enregistre le premier album avec nous. On a fait quelques shows télé en 1984 et quand je les regarde aujourd’hui, je me dis que c’était lui le créateur du groupe, c’était son bébé. J’aurais aimé qu’Hillel puisse voir ce que c’est devenu."

“Mais les choses sont ce qu’elles sont, la vie avance. Mais Hillel est toujours dans nos coeurs, même 30, 40, 50, 60 ou 100 ans plus tard !".

dont la vidéo a été réalisée par Deborah Chow (qui a déjà travaillé pour les séries The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi).

L’album a été produit par le producteur de longue date des Red Hot, Rick Rubin (Johnny Cash, Adel, etc.), avec qui ils avaient déjà travaillé pour les albums Blood Sugar Sex Magik [1991], Californication [1999], By The Way [2002], et Stadium Arcadium [2006].

En plus de cela, les Red Hot Chili Peppers partiront en tournée pour faire découvrir Unlimited Love cet été. Ils seront accompagnés d’invités comme Anderson. Paak & The Free Nationals, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes, et Thundercat. Cette tournée passera d’ailleurs par la Belgique à Rock Werchter en 2022.

Le groupe n’avait d’ailleurs pas manqué d’originalité pour l’annonce en réalisant un faux journal télévisé, qui ne manquait pas d’humour !