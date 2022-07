Les Red Hot Chili Peppers reviennent avec un album surprise !

"Return Of The Dream Canteen, c’est tout ce que nous sommes et avons toujours rêvé d’être."

Le groupe a fait cette annonce alors qu’il démarre sa tournée nord-américaine à Denver après être passé par chez nous en Belgique en juin dernier à Werchter.

Chad Smith, le batteur, en a même profité pour découvrir un pan de la culture belge : l’Ommegang, ce cortège folklorique qui évoque l’histoire de Bruxelles.

Les RHCP ont livré un concert sans faille pour clore le festival de Werchter, jouant leurs titres les plus célèbres parmi lesquels "Californication" et "Give It Away" en version longue. Les morceaux favoris du public, "Under The Bridge" et "By The Way", ont également été interprétés vers la fin. Le feu d’artifice a ensuite marqué la fin de Rock Werchter 2022.