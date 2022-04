Les Red Hot Chili Peppers : retour aux racines funk et hommage à Taylor Hawkins

Comme vous le savez certainement, le groupe vient tout juste de sortir son nouvel album Unlimited Love qui marque le retour du guitariste John Frusciante ainsi que de producteur Rick Rubin. L’album, un retour aux racines funky du groupe, a donné l’envie au Red Hot de se produire sur scène en compagnie de l’un des plus grands musiciens du funk, l’extravagant George Clinton.

Cette prestation a eu lieu le vendredi 1er avril au Fonda Theater de Los Angeles et le groupe a interprété son tube "Give It Away" en compagnie du leader de Parliament et Funkadelic. Ce dernier a déclaré à leur propos dans le magazine Spin :

J’ai toujours su qu’il deviendrait l’un de plus grands groupes du monde… Vous savez, dès le départ, on pouvait voir ce feu dans leurs regards

A noter qu’un biopic consacré à George Clinton est également en préparation à Hollywood. C’est Eddie Murphy qui est actuellement en pourparlers pour jouer ce génie du funk.

D’autre part, les Red Hot ont aussi rendu un bel hommage à Taylor Hawkins, lors de deux prestations télévisées, une première durant laquelle ils ont joué "Black Summer" dans le cadre du show de Jimmy Fallon et une seconde durant laquelle ils ont interprété leur second single, "These Are The Ways" dans le show TV de Jimmy Kimmel. Durant ces deux prestations, le batteur Chad Smith avait inscrit "Taylor" sur sa grosse caisse, en référence à son ami disparu il y a quelques jours.