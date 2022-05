Les Red Hot Chili Peppers remplacent les Foo Fighters à la Nouvelle Orléans

"Nous avons appris il y a juste deux semaines que nous allions jouer ici, parce que ce sont les Foo Fighters qui étaient censés le faire. Nous aimons les Foo Fighters, et notre frère Taylor. Donc ça signifie beaucoup pour nous de pouvoir jouer pour eux", a dit Chad Smith avant d’encourager la foule à chanter "We love you, Taylor ."

Dave Grohl, la veuve de Taylor Hawkins, Alison, et d’autres membres des Foo Fighters étaient dans la salle.

Quelques jours avant cette performance au New Orleans Jazz Fest, les Red Hot avaient déclaré que ce concert serait une célébration de la vie d’Hawkins : "nous emmènerons Alison, sa femme, avec nous et ce sera une fête. C’est ce qu’elle souhaite, simplement "célébrons la musique, nos amis et Taylor". C’est ce qu’il aurait voulu, il aurait été très heureux de nous voir jouer et d’en faire une expérience positive. Donc nous allons faire ce qu’elle souhaite et nous sommes honorés de pouvoir le faire avec elle. Nous y mettrons tout notre cœur".