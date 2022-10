Les Red Hot Chili Peppers jouent "Eddie" en live pour la première fois

Il s’agit du deuxième extrait du futur album Return Of The Dream Canteen. Il s’agit d’un titre en hommage au guitar hero Eddie Van Halen.

Dans un communiqué, le leader, Anthony Kiedis, a expliqué l’histoire derrière cet hommage : "Parfois, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes affectés et connectés à des artistes jusqu’au jour où ils meurent. C’était le cas pour Eddie Van Halen".

"Le jour après son décès, Flea est venu en répétition avec une ligne de basse très émouvante. John, Chad et moi avons joué avec lui et peu de temps après, une chanson a surgi sans trop d’efforts et de tout notre cœur. Ça faisait du bien d’être triste et de soigner une personne qui nous avait tant apporté."

"Bien que la chanson ne cite pas explicitement Eddie, on y évoque ses débuts sur le Sunset Strip et toute l’imagerie qu’il a forgée dans nos esprits. A la fin, notre titre vous prie de ne pas vous souvenir d’Eddie pour sa mort, mais pour avoir vécu pleinement ses rêves".

Ce morceau fait suite à "Tippa My Tongue " sorti en août. L’album Return Of The Dream Canteen arrive dans la foulée de Unlimited Love sorti en avril dernier, et est annoncé pour le 14 octobre.