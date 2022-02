Les Red Hot Chili Peppers évoquent le retour du guitariste John Frusciante dans le groupe

Suite à la sortie du dernier single des Red Hot qu’on découvrait la semaine passée sur Classic 21, et l’annonce du nouvel album Unlimited Love en avril, le groupe s’est confié au NME sur le retour du guitariste John Frusciante.

En effet, ce dernier a fait quelques allers-retours au sein des Red Hot depuis la fin des années 80 jusqu’à aujourd’hui. Et selon Anthony Kiedis, le chanteur, le "plus grand événement" autour de ce nouvel album, c’est sans nul doute la présence de John : "Il nous a motivés, chacun d’entre nous, de manière très positive".

Selon Flea (le bassiste) et Anthony Kiedis, la réalisation de ce nouveau projet était assez laborieuse au départ : "Tout allait lentement et on n’avait pas de motivation réelle […] Et puis on s’est dit que ça serait super d’impliquer John dans le process. Cela faisait déjà un petit temps qu’on se revoyait après ses projets solos de son côté."

De son côté, John Frusciante ajoute : "Flea m’avait mis cette idée [de rejoindre le groupe] en tête et je me disais, là, avec ma guitare dans les mains, que ça faisait longtemps que je n’avais plus fait de rock. Est-ce que ça fonctionnerait encore ?"

De leur côté, les autres membres du groupe ont dû annoncer à Josh Klinghoffer, le guitariste des deux derniers albums, qu’il n’allait plus faire partie de l’aventure : "C’était très compliqué pour nous. Il était avec nous depuis 10 ans, et il y avait beaucoup d’émotion dans nos relations. C'était non seulement un bon musicien, mais il était aussi très soutenant, il pensait en équipe, il était gentil et intelligent."

"Mais artistiquement, quand il s’agissait de parler le même langage musical, les choses étaient plus faciles avec John. S’installer là dans une pièce et jouer avec lui, laisser les choses se faire… C’était vraiment excitant."

Depuis la pandémie, le groupe confie avoir écrit plus de 100 titres. Anthony Kiedis ajoute : "La dynamique lors de l’enregistrement était vraiment saine, productive et créative. Parfois, il y a un peu de compétition entre nous et ça peut mener à des disputes, mais cette fois-ci, on s’est tous motivés les uns les autres de manière très positive."

Le groupe nous a dévoilé la semaine dernière le single "Black Summer", dont la vidéo a été réalisée par Deborah Chow (qui a déjà travaillé pour les séries The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi). Marie-Amélie Mastin vous en parlait d’ailleurs dans le Journal du Rock de la semaine ce vendredi :