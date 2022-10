Les Red Hot Chili Peppers battent un record de classement

Voici une information qui arrive comme un cadeau d’anniversaire pour Chad Smith qui fête aujourd’hui ses 61 ans : les Red Hot Chili Peppers viennent de placer un deuxième album à la première place des charts la même année.

C’est dans le top des ventes d’albums du Billboard qu’on peut repérer Return of the Dream Canteen en bonne position, cet album qui est sorti le 14 octobre dernier.

Celui-ci fait suite à Unlimited Love qui était arrivé en avril. Ils ont donc sorti deux albums en 2022, ce qui leur permet d’inscrire ce record au Billboard 200. Cet album s’était installé à la première place des charts, une première depuis 2006 pour le groupe, avec Stadium Arcadium.

Unlimited Love est aussi devenu l’album qui s’est le mieux vendu dans le milieu rock depuis McCartney III en janvier 2021.

Toujours selon Billboard, System of a Down était le dernier groupe rock à avoir fait aussi bien, plaçant en 2005 leurs deux albums Mezmerize et Hypnotize.

Dans un communiqué, le groupe évoque ce Return Of The Dream Canteen : "Nous nous sommes mis à la recherche de ce que ce groupe a plus ou moins toujours été. Et juste pour le fun, nous avons jammé et appris de vieilles chansons. Peu de temps après, nous avons commencé le mystérieux processus de création de nouvelles chansons. Voici une belle alchimie qu’on a connue des centaines de fois en cours de route."

" Return Of The Dream Canteen, c’est tout ce que nous sommes et avons toujours rêvé d’être."

On avait déjà pu découvrir deux titres de cet album en amont de sa sortie : "Tippa My Tongue " et "Eddie", un titre en hommage à Eddie Van Halen qu’ils ont d’ailleurs tout récemment joué en live pour la première fois.

Cet album a été produit avec leur ami de longue date Rick Rubin, qui s’est prêté cette semaine au jeu de l’émission " Desert Island discs " en sélectionnant les 10 morceaux qu’il emmènerait sur une île déserte.

Anthony Kiedis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers, a évoqué ses combats contre l’addiction au micro de Joe Rogan.

Il a confié que ce qui l’a amené à consommer de la drogue, c’était son attirance pour le danger et les risques que cela impliquait. Il avoue par exemple que quand il a commencé à fumer de l’herbe à l’adolescence, cela lui paraissait "subversif" et "vraiment illégal", et puis, les années passant, il a constaté que "cela ne posait pas vraiment de problème", et il a donc commencé les narcotiques : "C’était intéressant et excitant, mais c’était aussi vraiment douloureux. Au final, ce n’est que souffrance", précise-t-il.

Il a ensuite expliqué qu’il était rentré en désintox à la fin des années 80, quand il avait 27 ans, et qu’il avait dépensé ses "derniers 10.000 dollars" pour suivre un programme.