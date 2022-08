Les Red Hot Chili Peppers annoncent un concert intime à l’Apollo Theater

Après avoir foulé la scène de Rock Werchter il y a quelques semaines déjà, les Red Hot Chili Peppers donneront un concert sur invitation uniquement, et devant seulement 1500 spectateurs, le 13 septembre prochain. Tout ça dans la mythique salle new-yorkaise de l’Apollo, où James Brown a enregistré un album live devenu historique !

Le groupe est actuellement en pleine tournée des stades et des festivals américains, et donnera donc un concert nettement plus intimiste le 13 septembre prochain. Là, devant 1500 fans, ils signeront une prestation organisée par la radio SiriusXM à l’occasion du lancement de la chaîne de cette radio qui leur sera exclusivement dédiée. Les titres joués incluront les préférés des fans, de même que les hits du groupe et des nouveaux titres issus de leur dernier album en date Unlimited Love.

"Durant sa longue histoire avec l’Apollo, SiriusXM s’est toujours fait fort d’y amener des artistes renommés pour la première fois. Et les Red Hot Chili Peppers sont l’un des groupes de rock qui reste au sommet tout en continuant à innover à l’aide de leur patchwork musical impressionnant. Et nous sommes bien entendu honorés de les faire monter sur ces planches mythiques ", explique Scott Greenstein, le Président de SiriusXM. Si vous ne comptez pas tenter votre chance et vous rendre jusque-là, pas de panique ! Le concert sera souvent rediffusé les jours suivants. En attendant, sachez encore que leur première prestation TV vient de revenir sur le net. C’est ici !