Les Red Hot à Rock Werchter 2023 !

Le vendredi 30 juin, les Red Hot Chili Peppers seront de retour à Rock Werchter.

Pour rappel, Rock Werchter 2023 se déroulera au Festivalpark de Werchter du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. La présence des artistes suivants a déjà été confirmée : Stromae le jeudi 29 juin, Fred again.. Oscar and The Wolf et Muse le samedi 1er juillet ainsi que Arctic Monkeys et Queens of the Stone Age le dimanche 2 juillet.

Depuis le retour de son guitariste emblématique, John Frusciante, le groupe enchaine les albums. Six mois à peine après la sortie de Unlimited (2022), le groupe annonçait un nouvel album Return of the dream canteen (2022) enregistré durant les mêmes sessions.

Le concert à Rock Werchter 2023 s’inscrit dans le cadre de leur nouvelle tournée mondiale qui vient d’être annoncée.