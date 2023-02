Les Red Flames veulent grandir avec l'Arnold Clark Cup : "Il nous faut être plus compétitif contre des équipes du top"

L'équipe nationale féminine de football, les Red Flames (FIFA 20), joue face à l'Italie (FIFA 17) le match d'ouverture de la 2e édition de l'Arnold Clark Cup, un tournoi quadrangulaire sur invitation disputé en Angleterre, jeudi à Milton Keynes.

Les joueuses de Ives Serneels rencontreront ensuite la Corée du Sud (FIFA 15) dimanche à Coventry (19h15). Elles boucleront le tournoi face à l'Angleterre (FIFA 4), championne d'Europe, mercredi prochain à Bristol (20h45). L'Angleterre avait remporté l'an dernier le tournoi devant l'Espagne, le Canada et l'Allemagne.



"De solides adversaires, mais cela tombe bien. Il nous faut être plus compétitif contre des équipes du top", a commenté le sélectionneur de l'équipe nationale de football féminin, lundi à Tubize.



"Avec tout le respect pour ces équipes, nous ne devons plus jouer des rencontres contre le Kosovo (FIFA 111, NdlR) ou l'Albanie (FIFA 73, NdlR). Nous allons avoir six rencontres en trois mois contre des équipes de haut niveau. C'est comme si nous allions jouer deux championnats d'Europe. Je suis donc très content de pouvoir commencer l'année par ce tournoi."



Serneels a appelé 25 joueuses pour leur première rencontre de l'année. Michelle Colson (Anderlecht) et Valesca Ampoorter (OH Louvain) ont été appelées pour la première fois. En revanche, Jassina Blom (Tenerife) et Amber Tysiak (West Ham), blessées, sont absentes.



Après ce tournoi, les quarts de finalistes du dernier Euro joueront leur prochain match de préparation contre la Slovénie (FIFA 43), le 11 avril à Louvain.



La prochaine compétition officielle est la nouvelle Ligue des Nations à partir de septembre qui servira de base pour les qualifications en vue de l'Euro 2025 et de la prochaine Coupe du monde. Le tirage au sort aura lieu le 2 mai. Les Red Flames, versées en division A, figureront dans le 3e chapeau.



Les deux premiers matches des Flames seront diffusés sur Auvio, le 3e face à l'Angleterre sur Tipik.