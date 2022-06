Les Red Flames veulent gagner en confiance face à l’Irlande du Nord

Les Red Flames entrent jeudi soir dans la phase intensive de la préparation à l’Euro avec cet amical face aux Nord-Irlandaises. Elles veulent gommer la défaite 3-0 subie en Angleterre en amical. Une défaite riche en enseignements.

Entretien avec Ives Serneels le coach, et Tine De Caigny, l’une des cadres de l’équipe.

Yves, quels enseignements avez-vous tirés de cette défaite précisément ?

"Nous avons perdu 3-0 certes mais face à une équipe plus forte que nous. Mais l’organisation était bonne. L’Angleterre a eu des occasions en première mi-temps. Mais nous avons aussi eu nos moments. Si nos centres et dernières passes avaient été mieux ajustées nous nous serions aussi créés des opportunités. Et ce qui est dommage, c’est que le premier but concédé survient à un moment où nous étions bien. Ce but a insufflé de l’énergie à l’Angleterre… Et puis il y a eu les phases arrêtées. Mais des joueuses chez nous ont pris du volume physiquement… D’autres qui sont venues du banc m’ont montré ce qu’elles valaient. C’est important pour moi aussi. "