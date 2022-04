Les Red Flames se promènent au Kosovo, récital de Wullaert auteure d’un quadruplé (1-6)

Le Kosovo n’est pas trop mal en ce début de rencontre, mais les Flames ont les occasions les plus franches. La plus sérieuse jusque-là vient de Janice Cayman, qui cadre mais qui aurait dû faire trembler les filets. On a l’impression que l’ouverture du score ne devrait plus tarder à tomber.

Et cela se confirme très rapidement puisque Tine De Caigny débloque la situation sur une action un peu brouillonne, Wullaert est à l’assist. Il s’agit déjà de son dixième but dans cette campagne qualificative.

Une ligne d’attaque se dessine en phase offensive des Red Flames, mais malgré cette domination nette, les Flames gaspillent encore trop dans le dernier geste.

À la 42e, Tessa Wullaert fait le break avec son douzième but dans ces qualifications. Et le treizième arrive très rapidement, trois petites minutes plus tard. Les Belges entrent au vestiaire avec un avantage de trois buts, sans forcer.

Et jamais deux sans trois comme dit l’adage, Wullaert fait 0-4 moins de dix minutes après le retour sur le terrain.

Il n’y a plus d’adage pour qualifier l’efficacité de Wullaert, qui inscrit un quadruplé en convertissant un penalty (léger) à la 65e minute. Les Flames soignent le goal-average.

La mission ne sera pas totalement accomplie ce soir puisque le Kosovo sauve l’honneur. Les Kosovares célèbrent ce but comme une victoire, 112es mondiales elles savourent ce but inscrit face aux Belges, une réalisation signée Ereleta Memeti.

Marie Minnaert, montée en cours de rencontre, inscrit le 1-6 d’une jolie tête, bien servie par Tessa Wullaert, encore elle. C’est le dernier but de la soirée, les Flames n’ont pas forcé, mais ont fait le job et plutôt bien. Elles consolident leur deuxième place au classement de ce groupe F.