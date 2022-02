Les Red Flames remportent la Pinatar Cup face à la Russie, le tout premier trophée de leur histoire

L’équipe nationale belge féminine de football a battu la Russie pour remporter la Pinatar Cup, une compétition amicale. Les Red Flames l’ont emporté aux tirs au but 7-6. S'il s’agit d’un trophée modeste, c’est néanmoins un premier titre pour l’équipe nationale.

Les deux nations ne sont pas parvenues à se départager à l’issue du temps réglementaire. Les 22 actrices devaient donc en découdre aux tirs au but, sans passer par la case prolongations.

Une séance de tirs qui débutait bien mal avec un loupé de Davina Philtjens. Les Russes étaient ensuite en réussite et avaient la balle de match au bout des pieds. Mais Yana Sheina relançait la Belgique en manquant le 5-4. Le suspens était alors relancé. Les Belges ne se loupaient plus alors que Vera Simanovskaya ne parvenait pas à maintenir les Russes dans la rencontre. 7-6 aux tirs au but.

Les Flames sont parvenues à tenir leur rang de favorite dans cette compétition amicale dont le niveau était peu relevé. Les meilleures nations s’affrontaient dans d’autres compétitions. Cette victoire permet malgré tout d’engranger de la confiance avant de disputer les qualifications pour le Mondial.