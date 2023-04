Les Red Flames prennent trois buts en fin de match et se font remonter par l’Autriche

Les Red Flames se retrouvaient ce vendredi, un mois et demi après leur dernière sortie face à l’Angleterre lors de l’Arnold Clark Cup (6-1), pour affronter l’Autriche en match amical. Un duel entre deux équipes au niveau similaire (l’Autriche est 18e au classement FIFA, la Belgique est 19e) qui s’est soldé par une victoire 3-2 de l’Autriche. Les trois buts autrichiens sont tous tombés dans le dernier quart d’heure.

L’équipe d’Ives Serneels, privé de Tessa Wullaert pour l’occasion, n’a pas vraiment brillé dans cette rencontre. Dominées par les Autrichiennes en première période, les Flames peuvent remercier leur poteau si elles n’ont pas encaissé de but lors des 45 premières minutes.

Au retour des vestiaires, la Belgique a semblé revigorée par l’interruption et par la montée au jeu de Sarah Wijnants.

L’attaquante du Sporting d’Anderlecht a mis moins de deux minutes pour faire mouche sur une frappe excentrée surprenante qui a piégé la gardienne adverse (47e). Les Red Flames ont profité du doute qui s’est installé dans le camp autrichien pour refiler un coup de massue à leurs rivales du soir. Un centre tir de Jassina Blom a ainsi trouvé le chemin des filets pour le but du 0-2 (51e).

Le temps fort des joueuses belges a encore duré une dizaine de minutes avant que l’Autriche ne reprenne le dessus dans cette rencontre. Une mainmise sur la rencontre qui sera récompensée en fin de match. Les Autrichiennes sont en effet parvenues à réduire l’écart suite à un but contre son camp de Janice Cayman (78e), quelques minutes avant le but égalisateur de Celina Degen, autrice d’une puissante frappe à distance (84e). Un troisième et dernier but autrichien – signé Sarah Puntigam (90e+4) - est finalement tombé dans les derniers instants de la rencontre pour condamner les Red Flames à la défaite.

Soirée amère donc pour les troupes d’Ives Serneels qui disputeront un autre match amical, mardi soir à Louvain sur le coup de 20h face à la Slovénie.