Les Red Flames prennent l’eau face aux Pays-Bas en match amical

C’était le dernier petit devoir avant les vacances pour les Red Flames qui affrontaient les Pays-Bas en match amical. Pour les Hollandaises, la rencontre servait de match de préparation et pour les Flames, on préparait la prochaine Ligue des Nations face à ces mêmes Pays-Bas (elles affronteront aussi l’Ecosse et l’Angleterre). Et il reste du boulot, car les Flames avec une équipe remaniée suite aux nombreuses absences ont pris l’eau et s’inclinent 5-0.

Il ne faut que deux minutes pour voir un premier but du côté des Pays-Bas. Sur une longue passe de la défense, un joli centre en retrait de Van De Donk est capté par Martens qui trompe Nicky Evrard. Les Flames sont prises à froid directement.

Les Pays-Bas dominent logiquement la rencontre et la défense belge a du mal. Evrard doit intervenir et sauver les Flames à la 11e. Ce sauvetage ne sert à rien puisque les Pays-Bas héritent d’un penalty sur cette même phase à cause d’une faute de main de Kees. Mais Nicky Evrard sauve une seconde fois son équipe et repousse le penalty de Van Der Gragt.

La Belgique réagit enfin via Blom qui se procure un tir à la 16e.

À la 24e minute, les Pays-Bas obtiennent un second penalty. Cette fois pour une faute de Delacauw. Spitse se charge cette fois de la transformation et fait 2-0.

Les Pays-Bas dominent vraiment cette première période et qui va leur faire du bien en vue de la Coupe du monde (tir Beerensteyn 34e et Brugts 36e). Le 3-0 intervient cependant à la 38e. Beerensteyn enroule et fait déjà plier une troisième fois Nicky Evrard.

La deuxième période recommence sur un mode mineur. Les Néerlandaises contrôlent et les Flames ont du mal. Le 4-0 arrive à la 63e via Pelova. C’est trop facile pour les Pays-Bas. À la 83e, les Pays-Bas font 5-0 via Snoeijs qui était monté au jeu.

Le score ne va plus changer. Les Red Flames n’ont pas montré grand-chose face à des Pays-Bas qui ont pris de la confiance avant la Coupe du monde.