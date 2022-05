Les Red Flames ont désormais leur Fan Day : "L’occasion de remercier nos supporters pour leur soutien inconditionnel"

Le 25 juin prochain, quelques jours avant le début de leur deuxième participation consécutive à l’Euro, les Red Flames inaugureront leur premier Fan Day au Proximus Basecamp à Tubize.

Les supporters de l’équipe nationale féminine sont attendus pour souhaiter "bonne chance" aux joueuses juste avant leur départ pour l’Angleterre. Cette action s’inscrit dans la volonté de l’Union belge de mettre en avant l’ambition des Red Flames, juste après leur avoir dessiné une ligne de maillot flambant neuve dédiée à leur équipe. L’URBSFA tient particulièrement à cette communion, ce lien qui se crée entre les Red Flames et leurs supporters, de plus en plus nombreux : " Nous observons chaque année un engouement de plus en plus marqué pour le football féminin, que ce soit sur les terrains ou aux abords de ceux-ci. Ce Fan Day constitue un moment de rencontre idéal entre nos joueuses et leurs supporters. Nous œuvrons ainsi petit à petit au déploiement du football belge féminin à l’échelle internationale " exprime Katrien Jans, Women’s Football Manager auprès de l’URBSFA.

Cette journée spéciale, c’est aussi l’occasion pour l’équipe de témoigner toute sa sympathie auprès du public qui la soutient et qui lui permet de grandir. Tessa Wullaert, capitaine de l’équipe tient à les remercier : " Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce premier Fan Day soit une belle journée avec nos fans. C’est pour nous l’occasion idéale de remercier nos fervents supporters pour leur soutien inconditionnel au cours de ces dernières années. C’est aussi un moment idéal pour apprendre à mieux les connaître dans une ambiance détendue au sein de notre complexe d’entraînement, où nous passons énormément de temps. "

En ce jour si spécial, les supporters pourront apprendre à mieux connaître les joueuses grâce à un entraînement ouvert au public mais aussi des séances photos, des dédicaces ou encore des activités sportives échangées avec les Red Flames.