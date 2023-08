Les Red Flames gagnent une place au classement FIFA, la Suède déloge les USA

La Belgique, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la récente Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, a gagné une place, passant du 19e au 18e rang, du classement mondial féminin publié vendredi par la FIFA. L'Espagne, toute fraiche championne du monde, a gagné quatre places et est désormais deuxième, derrière la Suède (+2), qui s'est emparée de la tête.

La Suède a décroché le bronze au Mondial. Les Etats-Unis, victorieux du Mondial en 2015 et 2019, ont reculé de la première à la troisième place. Les Américaines ont été éliminées en huitièmes de finale par la Suède aux tirs au but. L'Angleterre, championne d'Europe et finaliste du Mondial, reste quatrième. Le meilleur classement des Red Flames jusqu'ici est la 17e position atteinte en 2019 et 2020. Le 2 juillet, les Red Flames ont été battues 5-0 par les Pays-Bas.