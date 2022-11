Les Red Flames font le show face à la Slovaquie avec une large victoire (7-0)

Les Flames débutaient la deuxième mi-temps avec trois nouveaux visages. Sari Kees, Féli Delacauw et Elena Dhont cédaient leur place à Marie Detruyer, Hannah Eurling et Amber Tysiak. Pas de quoi déstabiliser les joueuses belges qui repartaient à l’assaut du but slovaque. Sur un centre à ras de terre de Tessa Wullaert, Eurlings plantait le cinquième but noir-jaune-rouge (55e).

Janice Cayman pensait aggraver la marque mais la gardienne s’interposait joliment (56e). Ives Serneels procédait à deux changements supplémentaires peu après l’heure de jeu, avec les entrées d’Ella Van Kerkhoven et Jody Vangheluwe.

Comme en première période, les Slovaques se montraient incapables d’inquiéter Nicky Evrard. Tessa Wullaert s’offrait un doublé d’une jolie frappe placée, après une relance manquée de Patricia Chladekova, auteure d’une prestation décidément bien médiocre dans les cages ce samedi (76e). Fraîchement montée au jeu, Ella Van Kerkhoven inscrivait ensuite le 7-0 de la tête, sur un centre de la gauche (84e).

Le score ne bougeait plus et les Flames s’imposaient tranquillement pour leur dernier match de cette année 2022. Si elle n’efface pas la déception de la non-qualification au Mondial 2023, cette rencontre permet au moins aux Belges de finir l’année sur une bonne note.