Les Red Flames en quarts de finale de l’Euro ? Encore possible, mais… Voici les scénarios.

Dans ce cas, leur qualification est complètement dépendante du résultat de l’autre rencontre du groupe, celle qui oppose l’Islande à la France. Accrochez-vous, les calculs qui arrivent peuvent donner un peu mal de tête… Si la Belgique fait 2-2 face à l’Italie, elle passe si l’Islande perd face à la France car, dans cette situation, la Belgique obtient le même nombre de point mais une moins grande différence de buts que les Islandaises. En cas de 1-1, les Flames doivent espérer que la France gagne contre l’Islande sur plus d’un seul but d’écart pour une fois de plus faire en sorte que l’Islande ait une différence de buts plus importante. Dernière situation de partage et la pire, le 0-0. Dans ce cas, aucun calcul, la Belgique et l’Italie sont toutes les deux éliminées de la compétition.