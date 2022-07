Les Red Flames contraintes de jouer leurs matches dans un stade… d’entraînement : "Le foot reste un monde de machos !"

L’Euro a pourtant démarré à toute vapeur : le match d’ouverture Angleterre-Autriche, tenu non loin de là à Old Trafford, le QG de Manchester United, a fait le plein des 69.000 spectateurs mercredi. Pour se justifier, l’UEFA rétorque que le petit stade des Flames accueille aussi des matches de Champions League féminine. Mais aussi parfois des matches… de rugby : pas idéal pour la pelouse.

" Tout cela est bien dommage " complète Julie Biesmans, milieu de terrain expérimentée (92 sélections) des Flames. " On attendait, c’est vrai, davantage de respect dans ce pays où le foot est quand même né et où le football féminin bénéficie de beaucoup d’attention. Après, ce n’est pas comme si on en parlait H24 entre nous : on en a un peu parlé entre nous… puis on est passé à autre chose. Le foot, c’est quand même d’abord ce qui se passe sur le carré vert et entre les quatre lignes blanches. Et on va montrer qu’on mérite le respect qu’on réclame ! "