Les Red Flames battent l’Italie en ouverture de l’Arnold Clark Cup

Les Red Flames ont battu l’Italie 1-2 en ouverture de l’Arnold Clark Cup au MK Stadium de Milton Keynes en Angleterre. Plutôt à leur avantage en première période, les Belges ont subi en seconde et auraient pu obtenir un nettement moins bon résultat. Chacune des nations s’est montrée à son avantage pendant 45 minutes mais ce sont bien les Flames qui se sont montrées efficaces.

La Belgique a ouvert le score en première mi-temps par la jeune Marie Detruyer, auteure de son premier but en sélection. Une réalisation survenue dès le quart d’heure de jeu. Après quelques minutes très compliquées en tout début de rencontre, les filles d’Ives Serneels se sont petit à petit installées dans la rencontre pour proposer un spectacle plaisant mais le score n’évoluait plus avant la pause.

En deuxième période, les Italiennes sont remontées avec de bien meilleures intentions, dominant le jeu et obtenant le plus grand nombre d’occasions. Et Manuela Giugliano a fini par en envoyer une au fond des cages de Nicky Evrard pour égaliser.

Et c’est Tessa Wullaert, montée au jeu peu après l’heure de jeu, qui a fixé le score en fin de rencontre d’un joli but.

Notons la blessure de Laura De Neve qui n’a pas pu terminer la rencontre et dont on ignore la gravité.