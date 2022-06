Les Red Flames battent l’Irlande du Nord et font le plein de confiance (4-1)

En avant match, Janice Cayman s’est vu remettre son deuxième Soulier d’Or remporté le 12 janvier dernier. Le trophée lui a été remis par le nouveau président de l’Union belge, Paul Van den Bulck, et le secrétaire général de l’institution, Peter Bossaert.

Les Red Flames prennent petit à petit l’ascendant dans cette mi-temps. Les Nord-Irlandaises courent beaucoup, dépensent beaucoup d’énergie mais ne semblent pas en mesure de beaucoup inquiéter les Belges jusque-là.

On passe tout près de l’ouverture du score noir-jaune-rouge à la 21e minute mais De Caigny, esseulée dans le petit rectangle. Ça se rapproche pour nos compatriotes.

Et c’est la capitaine Tessa Wullaert à la 24e minute juste avant la petite pause boisson qui s’imposait en raison de la chaleur ambiante. Il s’agit de son 66e but avec l’équipe nationale.

Les occasions des Flames sont de plus en plus nombreuses et rapprochées.

Douche froide avant la pause alors qu’il fait très chaud à Lier ce jeudi soir : après une perte de balle évitable, Lauren Wade égalise d’une bien jolie manière à la 46e minute ! Les Belges obtiennent deux nouvelles occasions mais ne les concrétisent pas. C’est donc 1-1 à la pause. Les Red Flames ne peuvent pas se contenter de ce score et doivent absolument améliorer leur efficacité en deuxième période.

Le début de deuxième mi-temps est relativement équilibré malgré une domination stérile des Flames. Mais les Nord-Irlandaises se compliquent la tâche peu avant la 70e minute. La gardienne, Jacqueline Burns balaie Tessa Wullaert et est exclue. Les visiteuses devront terminer la rencontre en infériorité numérique.

Une belle action collective voit Ella Van Kerkhoven, montée au jeu quelques instants plus tôt, inscrire le but du 2-1 de la tête. Ella, pas épargnée par les blessures, célèbre comme il se doit son retour en équipe nationale ! Et elle est félicitée chaleureusement par toute l’équipe, jusqu’au banc.

Peu de temps après, c’est Tessa Wullaert intenable en cette fin de match, qui y va de son doublé pour faire le break et 3-1.

Une action un peu brouillonne fixe le score à 4-1 en fin de rencontre, avec un doublé pour Elle Van Kerkhoven qui dévie légèrement le ballon au fond des filets.