Les Red Flames accrochées par la Slovénie en match amical (2-2)

Les Red Flames ont été forcées au partage par la Slovénie (FIFA 40) en match amical ce mardi soir, 2-2. Bien organisées, dominantes, les Belges ont encaissé au retour des vestiaires dans l’un des rares moments forts de leurs adversaires à la 47e minute. Passées tout près du 0-2 sur un coup franc cadré sauvé par Lichtfus, les Red Flames ont rapidement égalisé par Tessa Wullaert. La gardienne adverse avait repoussé la première occasion mais s’est blessée sur cette action et n’est pas parvenue à sauver les siennes une deuxième fois. C’était donc 1-1 à la 52e. Mais Tessa Wullaert, encore elle, y allait de son doublé à la 83e minute. On pensait la victoire acquise aux Flames, c’était sans compter sur le but de Lara Praskinar à la 89e.

Proposant de belles choses dans le jeu, les Flames ne sont toujours pas parvenues à garder leur avantage, tout comme contre l’Autriche (passées de 0-2 à 3-2) vendredi.