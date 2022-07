Les Red Flames à la veille de l’Islande : "On a les qualités pour passer au deuxième tour"

À la veille de leur premier (et grand) examen dans cet Euro face à l’Islande, les Red Flames ont tenu leur dernière conférence de presse. Comme de coutume, le coach Ives Serneels et la capitaine Tessa Wullaert sont passés sur le gril. Confiance et optimisme sont les maîtres mots avant ce test… qui pourrait déjà tout orienter.

"C’est vrai que l’Islande est un concurrent direct (NDLA : pour la 2e place qualificative derrière la France, grande favorite), mais chaque match est important " commence Tessa Wullaert. " En fait, c’est toujours important de bien commencer dans un tournoi pour avoir le bon flow pour la suite : on a appris de notre défaite dans le premier match à l’Euro 2017 (NDLA : face au Danemark). On s’est bien préparées, on a eu 6 à 7 semaines de travail ensemble et de bons matches amicaux : on vise les 3 points contre l’Islande, on a les qualités pour…"

Dans la bouche du coach, le discours n’est pas différent.

"On a beaucoup travaillé ces dernières semaines et il est temps que ce tournoi débute " avance Ives Serneels. " L’équipe est prête tactiquement, physiquement et mentalement : avant le match, je dirai aux filles de s’amuser et d’appliquer les points qu’on a préparés. Je leur dirai aussi d’autres choses… mais ça, je le garde pour moi (clin d’œil). L’Islande est une équipe affûtée et expérimentée, mais on a aussi des qualités. Le match se jouera sur des détails comme les phases arrêtées et l’agressivité dans les duels mais je souhaite aussi qu’on développe notre football. Je suis confiant : si on joue à notre niveau, on peut gagner… et c’est notre première option. Mais évidemment, on ne sait jamais à l’avance comme un match peut tourner…"