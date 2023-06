"Les records de température de ces 30 dernières années sont quasiment systématiquement à la hausse" explique Pascal Mormal de l’IRM

La Belgique connaît depuis hier sa première vague de chaleur de l’année. Pour qu’elle soit désignée officiellement, il faut 5 jours consécutifs avec au moins 25 °C dans la station d’Uccle (la station de référence en Belgique) parmi lesquels le seuil des 30 °C est atteint durant au moins trois jours. Pour Pascal Mormal, météorologue à l’IRM (Institut royal de météorologie), cette vague de chaleur est très précoce et est anormale au regard de ce que nous connaissons habituellement : "Si on examine les températures que nous connaissons actuellement, nous 10° au-dessus des normales saisonnières. Ce n’est donc pas normal et largement excédentaire. On enregistre donc une situation extrême et ces extrêmes sont quasi systématiquement à la hausse. Si on regarde les 30 dernières années, nous n’avons observé que 2 vagues de froid. Donc les records sont quasiment tout le temps à la hausse. Par ailleurs, les pics ou les vagues de chaleur sont précoces et avec des valeurs exceptionnelles".

Bien évidemment, nous avons toujours connu des vagues de chaleur. On peut notamment se souvenir de l’été 1976 qui a été particulièrement chaud, comme en 1911 ou encore en 1946 mais comme l’explique Pascal Mormal, ces épisodes extrêmes pouvaient s’inscrire dans la variabilité du climat : "Ici, on constate avec une importante récurrence depuis au moins une trentaine d’années, la répétition de ces épisodes de chaleurs extrêmes et là clairement, on peut y voir la signature du réchauffement climatique".