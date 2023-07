Les recettes pour découvrir et expérimenter les eaux parfumées de la Méditerranée

Depuis des siècles, l’eau de rose ou de fleur d'oranger parfument thés, pâtisseries, confiseries, glaces, crèmes et boissons. Du Liban, à la Syrie, la Sicile, le Maroc, en passant par l'Égypte ou l'Espagne, les peuples ont depuis la nuit des temps utilisé ces eaux parfumées. Découverte emmenée par l’autrice Mireille Sanchez au micro de Bientôt à table

L’eau de rose et l’eau de fleur d’oranger évoquent les contes des Mille et Une Nuits. "Intimement liées aux parfums de la Méditerranée et aux saveurs de sa cuisine, explique la spécialiste, elles sont obtenues par distillation des pétales de roses ou des pétales des boutons de fleurs du bigaradier, cet arbre produisant les fameuses oranges amères."

Au carrefour de l’Orient et de l’Occident, elle emporte bien des préparations d’une rive à l’autre : les loukoums à la rose de Turquie, la liqueur à l’eau de rose de Crète, la torta biancha reale de Venise, les maamouls du Liban et tant d’autres. Dans certains pays, il est d’usage de verser quelques gouttes d’eau de rose dans les mains de ses invités en signe de bienvenue.

L’eau de fleur d’oranger, quant à elle, parfume jus de fruits, laits et infusions, mais aussi sorbets ou glaces. Elle apporte une touche subtile aux sauces, crèmes, riz au lait, semoule au lait ou flans. Elle se marie divinement avec tous les fruits du bassin méditerranéen : pêches, melons, oranges, pastèques… Mais l’eau de fleur d’orange s’utilise également dans des préparations salées apportant une saveur légère à des légumes cuits comme les carottes ou les betteraves. Elle s’associe étonnamment avec certains fromages comme les brousses, ricotta ou labné. On la retrouve dans des desserts siciliens et italiens, marocains ou tunisiens, libanais, israéliens ou provençaux. C’est elle qui exalte les brioches, pompes de Noël, beignets ou bugnes… Petit tour d'horizons de leurs usages dans le bassin méditerranéen.